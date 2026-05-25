Купальный сезон в Анапе стартует 1 июня

Работы по выравниванию чистого песка на пляже Джемете Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Купальный сезон начнется в Анапе 1 июня и продлится до 30 сентября, сейчас ведутся подготовительные работы на пляжах курорта, сообщила мэр города Светлана Маслова.

"Сегодня подписала постановление, в котором установлены сроки купального сезона-2026 на водных объектах общего пользования на территории Анапы. Официально купальный сезон стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Подготовительные работы уже идут: на галечных пляжах и 1 километре песчаных, которые ранее были выведены из зоны ЧС, идет установка инфраструктуры", - написала она в соцсетях.

Как отметила Маслова, продолжается отсыпка остальной пляжной территории чистым песком.

"В ближайшее время начнутся работы по боронованию и последующему просеиванию песка на отсыпанных участках береговой линии, после чего будет установлена пляжная инфраструктура", - уточнила она.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что участки пляжей в Анапе начали засыпать чистым песком из ближайших карьеров, толщина слоя составит не менее 50 см.

В конце апреля три пляжа Анапы получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения от Роспотребнадзора.