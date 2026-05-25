В белгородском приграничье последний звонок в школах проведут онлайн

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В приграничных районах Белгородской области последний звонок для школ проведут онлайн, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

"Завтра для всех выпускников страны пройдет праздник последнего звонка. Для большинства школ Белгородской области - 467 - в традиционном очном формате, для 64 в приграничье - онлайн. Это связано с оперативной обстановкой", - написал он в Мах.

По его словам, и на экзаменах будет уделено особое внимание безопасности.

"Очень важно, чтобы проведение ОГЭ и ЕГЭ в экзаменационных пунктах было организовано на достойном уровне, с обязательным соблюдением всех мер безопасности. Постараюсь заехать лично и проверить, как обстоят дела в наших образовательных учреждениях", - подчеркнул Шуваев.