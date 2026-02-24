Движение закрыли на дороге в курском приграничье из-за оперативной обстановки

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Движение транспорта временно приостановлено в связи с оперативной обстановкой на автодороге Рыльск-Хомутовка в Курской области, сообщил врио главы Рыльского района Владимир Ковальчук.

"По информации Министерства обороны РФ, движение по автотрассе Рыльск-Хомутовка временно приостановлено в связи с оперативной обстановкой. Просим учитывать это при планировании маршрутов, выбирать альтернативные пути и строго выполнять требования сотрудников, обеспечивающих безопасность на месте", - написал Ковальчук в своем телеграм-канале во вторник.

Также он попросил не приближаться к участкам ограничения движения и не препятствовать работе служб.

Утром во вторник губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении над регионом 16 украинских дронов за минувшие сутки.

Кроме того, ВСУ 24 раза применили артиллерию по отселённым районам. Два раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью сброса взрывных устройств.