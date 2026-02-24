Трое полицейских арестованы в Ингушетии за избиение задержанного

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Трое сотрудников полиции Ингушетии заключены под стражу по уголовному делу о превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщили во вторник "Интерфаксу" в СУСКР по региону.

По версии следствия, 10 января в Назрани сотрудники ППС ОМВД остановили автомобиль местного жителя для проверки документов.

Несмотря на отсутствие законных оснований для применения физической силы, задержания или изъятия транспортного средства, они посадили водителя в служебный автомобиль, где по пути следования в отдел полиции нанесли ему множественные удары.

Уже в отделе МВД подозреваемые избили мужчину. В результате он был госпитализирован.

Сотрудникам ППС вменяют пп. "а", "в" и "г" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ОРЧ СБ республиканского МВД.