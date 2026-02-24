Поиск

Трое полицейских арестованы в Ингушетии за избиение задержанного

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Трое сотрудников полиции Ингушетии заключены под стражу по уголовному делу о превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщили во вторник "Интерфаксу" в СУСКР по региону.

По версии следствия, 10 января в Назрани сотрудники ППС ОМВД остановили автомобиль местного жителя для проверки документов.

Несмотря на отсутствие законных оснований для применения физической силы, задержания или изъятия транспортного средства, они посадили водителя в служебный автомобиль, где по пути следования в отдел полиции нанесли ему множественные удары.

Уже в отделе МВД подозреваемые избили мужчину. В результате он был госпитализирован.

Сотрудникам ППС вменяют пп. "а", "в" и "г" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ОРЧ СБ республиканского МВД.

МВД Ингушетия Назрань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе выросли на 4%

Аэропорты Казани и Калуги временно не обслуживают рейсы

Подозреваемый в подрыве патрульной машины в Москве погиб на месте происшествия

Один полицейский погиб и один пострадал при детонации взрывного устройства в центре Москвы

 Один полицейский погиб и один пострадал при детонации взрывного устройства в центре Москвы

Что произошло за день: понедельник, 23 февраля

Северо-западная часть Запорожской области осталась без света из-за обстрела ВСУ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8488 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });