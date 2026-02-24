Поиск

Совфед призвал парламентариев Британии и Франции расследовать предполагаемые поставки этими странами ядерного оружия Киеву

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские сенаторы призвали парламентариев Великобритании и Франции, а также Совбез ООН инициировать расследования в связи с информацией Службы внешней разведки (СВР) России о том, что эти страны намерены поставить на Украину ядерное оружие, сообщила во вторник пресс-служба Совета Федерации.

"В связи с информацией СВР России о намерении Великобритании и Франции поставить на Украину ядерные взрывные устройства сенаторы Российской Федерации призвали членов Палаты общин и Палаты лордов Великобритании, а также депутатов Национального собрания и членов Сената Франции незамедлительно инициировать соответствующие парламентские расследования", - говорится в сообщении.

Обращение направлено по дипломатическим каналам в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия.

В обращении российских сенаторов говорится, что они "крайне встревожены намерением Великобритании и Франции поставить на Украину ядерные взрывные устройства".

"Реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности нашей страны, равно как и всего европейского региона. В зону риска будут неминуемо втянуты и народы Великобритании и Франции, ведь в Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение", - отмечается в документе.

"Предлагаем Совету Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия провести предусмотренные их мандатами расследования", - заявили сенаторы РФ.

