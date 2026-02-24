СВР сообщила, что Лондон и Париж работают над предоставлением Киеву ядерного оружия

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания и Франция работают над решением вопросов, связанных с предоставлением Киеву ядерного оружия и средств его доставки, сообщает Служба внешней разведки РФ.

"В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере", - говорится в сообщении пресс-бюро ведомства во вторник.

Как отметили в СВР, "считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе", поскольку "Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой".

В то же время, пояснили в СВР, "Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре".

В настоящее время, уточнили в ведомстве, в Лондоне и Париже для Киева "как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1".

При этом, согласно СВР, усилия союзников Украины "сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев", так как "британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения".