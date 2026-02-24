Песков заявил, что СВО превратилась в противостояние России и Запада

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Специальная военная операция после вмешательства в российско-украинский конфликт стран западной Европы и США превратилась в более масштабное противостояние, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Четыре года назад начиналась специальная военная операция против киевского режима, который занимался физическим уничтожением и убийством людей на востоке своей страны. Впоследствии СВО де-факто после прямого вмешательства в этот конфликт стран западной Европы и США превратилась в гораздо более масштабное противостояние России и стран Запада, которые вынашивали, по-прежнему вынашивают цель по сокрушению нашей страны", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля также подчеркнул, что за эти четыре года "произошло созревание общества в плане понимания наших корней, понимания того, что такое хорошо и что такое плохо в международных делах".

"У России открылись глаза на многие международные процессы, на то, как дальше выстраивать отношения со многими международными организациями и столицами", - сказал пресс-секретарь президента.

"Это очень важные четыре года в жизни нашей страны. Страна будет идти дальше, и, конечно же, эти четыре года навсегда останутся в памяти людей", - заключил он.