Пекин призвал Россию и Украину к диалогу

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сторонам украинского конфликта следует путем диалога достичь всеобъемлющего и долгосрочного соглашения, заявила пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин. Об этом пишет во вторник в МИД КНР.

"Диалог и переговоры - единственный жизнеспособный способ урегулировать кризис", - сказала она.

По ее словам, в Пекине "надеются, что все стороны воспользуются возможностью для достижения всеобъемлющего, долгосрочного и обязательного к исполнению мирного соглашения".

Мао Нин добавила, что Китай готов взаимодействовать с международным сообществом, чтобы играть "конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса".

