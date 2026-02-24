Поиск

Аэропорт Краснодара в течение дня изменит расписание из-за задержек рейсов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара работает без ограничений, возможны корректировки в расписании в течение дня из-за позднего прибытия самолетов в связи с вводимыми ограничениями, сообщила пресс-служба предприятия.

"По данным на 12:30 по Москве один задержанный со вчерашнего дня рейс обслужен и отправлен по маршруту. В течение дня возможны корректировки расписания ввиду позднего прибытия воздушных судов в Краснодар", - говорится в сообщении.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

Обстановка в аэропорту спокойная, все операции выполняются в штатном режиме.

Ранее аэропорт временно прерывал обслуживание рейсов.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.

Краснодар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев заявил, что РФ использует ядерное оружие при получении Киевом таких вооружений

 Медведев заявил, что РФ использует ядерное оружие при получении Киевом таких вооружений

РСА инициирует поправки о праве страховщиков ОСАГО на осмотр автомобиля виновника после сомнительных ДТП

 РСА инициирует поправки о праве страховщиков ОСАГО на осмотр автомобиля виновника после сомнительных ДТП

В Кремле заявили о большом количестве опасного контента в Telegram

 В Кремле заявили о большом количестве опасного контента в Telegram

Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе выросли на 4%

Аэропорты Казани и Калуги временно не обслуживают рейсы

Подозреваемый в подрыве патрульной машины в Москве погиб на месте происшествия

Один полицейский погиб и один пострадал при детонации взрывного устройства в центре Москвы

 Один полицейский погиб и один пострадал при детонации взрывного устройства в центре Москвы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8490 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });