Аэропорт Краснодара в течение дня изменит расписание из-за задержек рейсов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара работает без ограничений, возможны корректировки в расписании в течение дня из-за позднего прибытия самолетов в связи с вводимыми ограничениями, сообщила пресс-служба предприятия.

"По данным на 12:30 по Москве один задержанный со вчерашнего дня рейс обслужен и отправлен по маршруту. В течение дня возможны корректировки расписания ввиду позднего прибытия воздушных судов в Краснодар", - говорится в сообщении.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

Обстановка в аэропорту спокойная, все операции выполняются в штатном режиме.

Ранее аэропорт временно прерывал обслуживание рейсов.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.