Думе предложили сократить срок оспаривания сделок граждан в банкротстве до года

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Михаил Делягин внес в палату законопроект № 1158686-8, в соответствии с которым срок, в течение которого сделки гражданина могут быть признаны недействительными при его банкротстве, сократится с трех лет до одного года.

Законопроект меняет статью 61.2 федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". В соответствии с этой статьей сделки гражданина могут быть признаны недействительными, если они были совершены во вред кредиторам и вторая сторона сделки в момент ее совершения знала об этой цели. Сроки, о которых в ней говорится, распространяется на сделки, заключенные в тот или иной период до принятия судом заявления о банкротстве физического или юридического лица. Сделки компаний законопроект Делягина не затрагивает. Для них сохраняется действующий трехлетний срок.

Обосновывая актуальность своего предложения, депутат напоминает о данных "Федресурса", согласно которым в 2025 году почти 568 тысяч человек были объявлены банкротами в судебном порядке, еще 61,3 тысячи получили этот статус по внесудебной процедуре. Общее число финансово несостоятельных граждан с момента появления института судебного банкротства в 2015 году и внесудебного механизма в 2020-м превысило 2,22 млн человек.

По мнению депутата, это создает для граждан, приобретающих недвижимость или автомобили у физических лиц, значительную неуверенность и способствует переориентации спроса, например на недвижимость в странах с более комфортными правовыми режимами.

"Для стабилизации рынка недвижимости и избавления граждан от избыточных опасений срок признания недействительными сделок физического лица безо всяких негативных последствий можно сократить до одного года перед его банкротством", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Федресурс Михаил Делягин Госдума
