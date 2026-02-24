Более 30 тыс. жителей Саратова остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Коммунальные службы Саратова устраняют аварию на сетях водоканала, оставившую без холодной воды несколько десятков тысяч жителей города. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры области во вторник.

По данным надзорного ведомства, без водоснабжения осталось 192 дома разной этажности, в которых проживают более 30 тыс. человек.

Прогнозное время завершения аварийных работ не названо.

Прокуратура даст оценку исполнению законодательства в сфере ЖКХ и при наличии оснований примет необходимые меры реагирования, отмечается в сообщении.