Тигров не осталось в Ленинградском зоопарке

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Амурский тигр Амадей из Ленинградского зоопарка скончался на 17-м году жизни, сообщила пресс-служба зверинца во вторник.

В связи с солидным возрастом у тигра проявились различные заболевания, он регулярно получал поддержку, но ушел из жизни 22 февраля от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Как уточнил "Интерфаксу" директор зоопарка Юрий Журавлев, на текущий момент этих больших кошек в зоопарке не осталось: в 2025 году умер тигр Зевс, привезенный из Мариуполя.

"Пока тигров в зоопарке нет. Прежде чем решать вопрос о том, чтобы обзавестись тигром, мы планируем привести в порядок вольер - согласно нашей концепции, планируем расширить его, соединив несколько вольеров вместе", - сказал он.

Журавлев не ожидает, что с поисками тигра для Ленинградского зоопарка возникнут сложности.

"Возможно, к моменту завершения работ наша тигрица Виола, которая находится по программе размножения в Воронежском зоопарке, обзаведется потомством", - сказал он.

В природе амурские тигры в среднем живут 10-15 лет.

Как уточняют в пресс-службе зоопарка, тигр Амадей приехал в Ленинградский зоопарк годовалым котёнком. Проявлял гордый, упрямый характер, любил лежать на крыше берлоги, прогуливаться и наблюдать за посетителями. В последние годы здоровье хищника постепенно ухудшалось, в феврале его перевели во внутренние помещения.

Тигр Зевс родился в Мариуполе в 2022 году, его мать отказалась от детенышей на фоне стресса. В результате Зевс поступил в Ленинградский зоопарк в 2023 году с патологиями развития. Корректирующая терапия позволила стабилизировать его состояние, но он скончался от сердечной недостаточности, вызванной острой вирусной инфекцией, в феврале 2025 года.