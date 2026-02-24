Путин заявил о необходимости внедрять новые методы против киберпреступности

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости внедрять новые методы противодействия киберпреступности и в соответствии с законом обеспечивать безопасность информационного пространства страны.

"В строгом соответствии с нормами закона важно и дальше обеспечивать безопасность информационного и цифрового пространства страны, вместе с МВД, Минцифры и другими профильными ведомствами внедрять новые средства противодействия киберпреступлениям с учетом стремительной динамики развития информационных технологий", - сказал он, выступая на коллегии ФСБ.

"Год от года статистика фиксирует значительное число преступлений в информационном пространстве, в том числе, спланированных зарубежными спецслужбами кибердиверсий против нашей критически значимой инфраструктуры. В этой связи необходимо развивать и совершенствовать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации", - добавил Путин.