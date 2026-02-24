Президент призвал ФСБ продолжать защищать права российского бизнеса

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Нужно продолжать работу по защите прав российского бизнеса в жестких условиях санкций, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

"Среди других приоритетов отмечу обеспечение экономической безопасности. В условиях жесткого санкционного давления важно продолжать работу по защите прав российского бизнеса, активно противодействовать преступлениям в финансовой и банковской сферах", - сказал он.

По его словам, от этого во многом зависит эффективность проведения импортно-экспортных операций, в целом конкурентоспособность нашей национальной юрисдикции, улучшение условий для инвестиций в России.