Кремль доведет до США информацию о попытках Киева заполучить ядерное оружие

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Россия доведет до США информацию о планах Франции и Великобритании предоставить Украине ядерное оружие или технологии его производства, заявил телеканалу "Россия 1" помощник президента Юрий Ушаков.

"Американцам будет доведено, конечно все, но они уже знают, сейчас идет комментарий по всем каналам, надеюсь, что до американцев дойдет, но мы доведем специально", - сказал он и добавил, что планы Франции и Великобритании предоставить Украине ядерное оружие или технологии его производства повлияют на позицию России по украинскому урегулированию.