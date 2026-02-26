Песков сообщил о продолжающихся контактах Дмитриева с представителями США

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что не может уточнить, находится ли спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в данный момент в Женеве, но заметил, что он по-прежнему работает по экономическому треку на переговорах с США.

"Дмитриев продолжает работу по экономическому треку, у него осуществляются разные контакты. Сейчас я точно не могу сказать, он в Женеве или нет", - сказал Песков журналистам на просьбу подтвердить информацию о том, что Дмитриев на данный момент находится в Женеве.