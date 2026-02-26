Песков отметил, что встреча на высшем уровне должна финализировать итоги украинского урегулирования

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Встреча на высшем уровне в рамках украинского урегулирования должна финализировать всю подготовительную работу, считают в Кремле.

"Если говорить о встрече на высшем уровне, она должна финализировать итоги работы, она должна финализировать уже всю работу и ставить точку. Пока мы видим, что рабочий процесс продолжается, мы слышим весьма разнонаправленные заявления от представителей киевского режима, наша позиция хорошо известна, она последовательна, она не меняется", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, говоря о перспективах встречи на высшем уровне.

"Все продолжают свою работу, в том числе и американские переговорщики, американская сторона, коим мы весьма признательны", - добавил он.