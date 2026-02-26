Ограничения на прием самолетов вновь введены в аэропорту Калуги

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов второй раз за сутки введены в аэропорту "Калуга"(Грабцево), сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении Росавиации.

На онлайн-табло информации о задержках рейсов нет.

Региональное управление МЧС опубликовало предупреждение о беспилотной опасности в регионе.

Как сообщалось ранее, ограничения в аэропорту уже вводились в ночь на четверг и были сняты около 4:40 по московскому времени.