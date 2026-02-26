Глава Минздрава назвал вызовом увеличение доли граждан старше 65 лет

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В России доля населения старше 65 лет увеличивается, расходы на эту категорию граждан в 2-8 раз выше, чем на людей трудоспособного возраста, сообщил на Форуме будущих технологий министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Еще один вызов - доля лиц старше 65 лет растет (...). Расходы на здравоохранение среди категории лиц 65 и старше, они от 2 до 8 раз выше, чем на контингент работающего населения", - сказал он.

По его словам, число заболеваний на одного человека при увеличении продолжительности жизни растет.