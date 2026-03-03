Председатель СКР пообещал жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что его ведомство будет жестко пресекать нецелевое расходование бюджета.

"Необходимо жестко пресекать нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на стратегически значимые цели, в том числе связанные с укреплением технологического суверенитета страны", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии СК.

Бастрыкин также призвал коллег сосредоточиться на борьбе с устойчивыми коррупционными связями в органах государственной власти, поручил совместно с другими правоохранительными и иными компетентными органами усилить борьбу с транснациональной преступностью, радикальными проявлениями и терроризмом, их финансированием, в том числе из-за рубежа.

"На ранней стадии оперативно пресекать информационные диверсии и провокации, попытки дестабилизировать политическую обстановку в стране", - сказал глава СКР.