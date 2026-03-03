Бастрыкин предложил ввести для коррупционеров полную конфискацию всего имущества

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ужесточить наказание за коррупционные преступления.

"Пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества", - сказал он на расширенном заседании коллегии СКР.

По словам Бастрыкина, в 2025 году в суд направлено 14,2 тыс. дел о коррупции. Из них 555 совершено организованными группами и преступными сообществами.

"Среди обвиняемых коррупционеров 617 лиц обладали особым правовым статусом. Так, направлены в суд дела в отношении 308 депутатов и глав муниципалитетов, 20 депутатов законодательных органов регионального уровня, 58 руководителей органов предварительного расследования и следователей, 13 работников прокуратуры", - сказал Бастрыкин.