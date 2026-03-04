Поиск

В МИД РФ сообщили о 50 тыс. россиян, зарегистрированных в консульствах на Ближнем Востоке

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Ориентировочно 50 тысяч состоящих на учёте в консульствах российских туристов находятся в странах Ближнего Востока, затронутых конфликтом вокруг Ирана, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По нашим оценкам, в регионе находятся - ещё раз хочу подчеркнуть, это очень ориентировочные показатели - около 50 тысяч российских туристов", - сказала в среду Захарова на брифинге. Она пояснила, что речь идёт о тех гражданах, которые зафиксированы в ходе постановки граждан на консульский учёт.

"Ещё от 6 до 8 тысяч наших сограждан не имеют возможность покинуть страны Азии и Африки из-за приостановки транзитного авиационного сообщения через аэропорты Эмиратов, Катара. В порту Дубая находится круизный лайнер: на борту 1333 россиянина. Это просто для порядка цифр - они неполные, они могут отличаться, они могут варьироваться", - сказала Захарова.

Она напомнила, что запрета Минэкономразвития на посещение конфликтного региона нет. "Однако настоятельно рекомендуем до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением воздержаться от поездок в туристических целях в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию", - заявила Захарова.

"Министерство иностранных дел совместно, конечно, с министерством транспорта, МЧС России, Росавиацией, авиаперевозчиками отслеживает оперативную обстановку и содействует организации вывозных рейсов с учетом требований безопасности", - отметила Захарова.

Глава МВД заявил об "огромной" текучке кадров в полиции

Туроператоры посоветовали россиянам на Ближнем Востоке не аннулировать авиабилеты

Путин поручил МВД усилить профилактику подростковой агрессии в учебных заведениях

Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов

Суд рассмотрит иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро по существу 10 апреля

Кассационная жалоба подана на первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

Суд отправил под домашний арест находящегося под следствием главу Бодайбо

Бензин запретили продавать в Петербурге несовершеннолетним

Минтранс РФ заявил об атаке на российский газовоз в Средиземном море

Объем рынка цветов в РФ в 2026 г. может достичь 500 млрд руб.

