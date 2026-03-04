Поиск

Президент России потребовал усилить борьбу с киберпреступностью

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин нацелил полицию на усиление борьбы с киберпреступностью на фоне снижения числа таких преступлений.

"Серьезное внимание следует уделить борьбе с киберпреступлениями. В прошлом году их общее количество сократилось, в том числе в отношении наиболее уязвимой социальной группы - наших граждан старшего возраста, пенсионеров, - сказал он на коллегии МВД. - Это, безусловно, в том числе результат системных мер информационно-предупредительного характера, который реализуется органами внутренних дел, другими нашими специальными службами и правоохранительными органами".

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ведомство повысило эффективность раскрытия киберпреступлений, а также увеличило число расследованных тяжких и особо тяжких преступлений в этой сфере. "В целом, возросло число предварительно расследованных тяжких и особо тяжких IT-деяний, а также совершенных в составе организованных групп или сообществ. Повысилась общая эффективность раскрытия киберпреступлений", - сказал Колокольцев.

Он отметил, что в 2025 году из теневого оборота были выведено более 1,8 тысячи сим-банков и свыше 3 млн сим-карт различных операторов, а также заблокированы около 1,5 тысяч иностранных IP-адресов, с которых иностранные преступники пытались похитить деньги россиян.

"Пресекались факты недобросовестными лицами во временную аренду своих учетных записей для последующего применения в противоправных целях. С операторами связи осуществлена блокировка более 165 тысяч привязанных к ним абонентных номеров", - продолжил министр.

По его словам, принятые меры позволили добиться снижения количества дистанционных краж, мошенничества, фактов неправомерного доступа к компьютерной информации.

Владимир Колокольцев Владимир Путин МВД
