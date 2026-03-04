Поиск

Глава МВД отметил рост числа экстремистских преступлений на Северном Кавказе на треть

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев констатировал рост экстремистских преступлений на Северном Кавказе, "где по-прежнему отмечается значительная активность радикальных сил".

"Число задокументированных экстремистских преступлений на территории этого региона возросло (за год - ИФ) почти на одну треть", - сказал он расширенной коллегии министерства.

Колокольцев отметил, что в целом по стране более чем в 3 раза увеличилось количество установленных фактов финансирования экстремизма.

Он сообщил, что по материалам министерства признаны нежелательной деятельность 86 структур, пресечено свыше 100 конфликтов, имевших потенциал развития на межэтнической основе. Также осуществлялись поиск и блокировка интернет-ресурсов, содержащих информацию экстремистского характера, приняты меры по ограничению доступа к 7 тысячам ссылок.

