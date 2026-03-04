Поиск

Силовики пресекли попытку вывоза из РФ боеприпасов стоимостью свыше 1 млрд руб.

Патроны к нарезному оружию в количестве 75 млн единиц пытались вывезти за рубеж в 2025 году, заявили в МВД

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил о пресечении схемы международных контрабандных поставок 75 млн единиц боеприпасов.

"В июне прошлого года совместно с Федеральной службой безопасности пресечена преступная деятельность представителя коммерческой структуры, который в составе организованной группы пытался вывезти за рубеж закупленные в рамках контракта боеприпасы стоимостью свыше одного миллиарда рублей", - заявил Колокольцев в среду на расширенном заседании коллегии МВД России.

По версии следствия, фигуранты от имени подконтрольных зарубежных компаний заключили контракты с одним из российских оборонных предприятий на приобретение российских патронов к нарезному оружию для поставки якобы в третьи страны.

"Однако на самом деле фигуранты намеревались морским путем вывезти часть груза в государство, в которое согласно резолюции Совбеза ООН запрещена поставка всех типов вооружений. Для этого они предоставили недостоверные данные об адресате доставки. Криминальный план незаконной продажи 75 млн единиц боеприпасов был сорван", - пояснила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Также установлено, что по той же схеме был реализован еще один эпизод в 2020 году - тогда состоялась контрабандная поставка 9 млн патронов на сумму более 243 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела о контрабанде (ст. 226.1 УК РФ). Обвиняемые заключены под стражу.

Ирина Волк Владимир Колокольцев МВД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МВД заявил об "огромной" текучке кадров в полиции

 Глава МВД заявил об "огромной" текучке кадров в полиции

Туроператоры посоветовали россиянам на Ближнем Востоке не аннулировать авиабилеты

Путин поручил МВД усилить профилактику подростковой агрессии в учебных заведениях

 Путин поручил МВД усилить профилактику подростковой агрессии в учебных заведениях

Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов

 Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов

Суд рассмотрит иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро по существу 10 апреля

 Суд рассмотрит иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро по существу 10 апреля

Кассационная жалоба подана на первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

 Кассационная жалоба подана на первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

Суд отправил под домашний арест находящегося под следствием главу Бодайбо

Бензин запретили продавать в Петербурге несовершеннолетним

 Бензин запретили продавать в Петербурге несовершеннолетним

Минтранс РФ заявил об атаке на российский газовоз в Средиземном море

Объем рынка цветов в РФ в 2026 г. может достичь 500 млрд руб.

 Объем рынка цветов в РФ в 2026 г. может достичь 500 млрд руб.
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 344 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8570 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });