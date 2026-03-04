Силовики пресекли попытку вывоза из РФ боеприпасов стоимостью свыше 1 млрд руб.

Патроны к нарезному оружию в количестве 75 млн единиц пытались вывезти за рубеж в 2025 году, заявили в МВД

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил о пресечении схемы международных контрабандных поставок 75 млн единиц боеприпасов.

"В июне прошлого года совместно с Федеральной службой безопасности пресечена преступная деятельность представителя коммерческой структуры, который в составе организованной группы пытался вывезти за рубеж закупленные в рамках контракта боеприпасы стоимостью свыше одного миллиарда рублей", - заявил Колокольцев в среду на расширенном заседании коллегии МВД России.

По версии следствия, фигуранты от имени подконтрольных зарубежных компаний заключили контракты с одним из российских оборонных предприятий на приобретение российских патронов к нарезному оружию для поставки якобы в третьи страны.

"Однако на самом деле фигуранты намеревались морским путем вывезти часть груза в государство, в которое согласно резолюции Совбеза ООН запрещена поставка всех типов вооружений. Для этого они предоставили недостоверные данные об адресате доставки. Криминальный план незаконной продажи 75 млн единиц боеприпасов был сорван", - пояснила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Также установлено, что по той же схеме был реализован еще один эпизод в 2020 году - тогда состоялась контрабандная поставка 9 млн патронов на сумму более 243 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела о контрабанде (ст. 226.1 УК РФ). Обвиняемые заключены под стражу.