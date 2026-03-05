Поиск

Посол Израиля в Москве назвал позицию России по Ирану пока однобокой

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия должна играть важную роль в урегулировании ситуации вокруг Ирана, но для этого ее позиция не должна быть односторонней, считает посол Израиля в Москве Одед Йосеф.

"Верю, что Россия может и должна играть важную роль, но при этом позиция Москвы не может быть однобокой как сейчас", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, может ли Россия быть посредником в урегулировании нынешней ситуации вокруг Ирана.

Дипломат подчеркнул, что между Россией и Израилем сложились давние отношения, в которых обе страны заинтересованы.

Отвечая на уточняющий вопрос, донес ли он свою позицию до российской стороны, в том числе, в ходе имевшей место встречи с замглавы МИД России Георгием Борисенко, Йосеф сказал: "Мы обсудили все вопросы, у друзей могут расходиться оценки в каких-то вопросах, это нормально".

Посол также заверил, что Израиль действует ответственно при выборе целей для ударов в Иране и учитывает озабоченности Москвы по этому поводу.

Хроника 28 февраля – 05 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран МИД Георгий Борисенко Одед Йосеф
