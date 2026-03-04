Поиск

МИД России призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Россия выступает за политико-дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Ирана, призывает все вовлеченные стороны к прекращению боевых действий, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Идет разрастание беспрецедентной эскалации напряженности в регионе, она стала следствием не спровоцированного, подчеркну, нападения США и Израиля на Иран, - сказала она. - Россия самым решительным образом осудила очередную опасную авантюру американо-израильского тандема против исламской республики (Иран - ИФ)".

"Мы выступаем за немедленное прекращение боевых действий, возвращение к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования имеющихся проблем на основе Устава ООН и договора о нераспространении ядерного оружия при обеспечении интересов безопасности всех государств региона", - отметила представитель МИД.

Она добавила, что Россия "глубоко обеспокоена последними заявлениями администрации США о намерении продолжать военные действия, как было сказано, до тех пор, пока не будут обеспечены некие американские интересы".

"Со своей стороны готовы и далее оказывать содействие в нахождении мирных развязок на основе международного права и при должном учете интересов безопасности всех стран региона", - сказала Захарова.

По ее словам, "особую опасность представляют ракетно-бомбовые удары, которые наносятся в непосредственной близости от представительств" России. "Как вы знаете, 2 марта ракеты взрывались в радиусе полукилометра от посольства и торгпредства. Мы требуем исключения подобных вопиющих инцидентов и обеспечения гарантий безопасности наших загранучреждений, а также других гражданских учреждений, где работают наши специалисты", - заявила Захарова.

МИД Мария Захарова Иран ООН США Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд отложил рассмотрение иска ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро на 10 апреля

 Суд отложил рассмотрение иска ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро на 10 апреля

Кассационная жалоба подана на первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

 Кассационная жалоба подана на первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

Суд отправил под домашний арест находящегося под следствием главу Бодайбо

Бензин запретили продавать в Петербурге несовершеннолетним

 Бензин запретили продавать в Петербурге несовершеннолетним

Минтранс РФ заявил об атаке на российский газовоз в Средиземном море

Объем рынка цветов в РФ в 2026 г. может достичь 500 млрд руб.

 Объем рынка цветов в РФ в 2026 г. может достичь 500 млрд руб.

До шести космонавтов планируется отобрать в рамках нового открытого набора

На "Госуслугах" может появиться сервис для подачи заявления в отряд космонавтов

 На "Госуслугах" может появиться сервис для подачи заявления в отряд космонавтов

БПЛА атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области

"Уральские авиалинии" в среду доставили свыше 220 пассажиров из ОАЭ в Екатеринбург

 "Уральские авиалинии" в среду доставили свыше 220 пассажиров из ОАЭ в Екатеринбург
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8570 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 338 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });