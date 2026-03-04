МИД России призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Россия выступает за политико-дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Ирана, призывает все вовлеченные стороны к прекращению боевых действий, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Идет разрастание беспрецедентной эскалации напряженности в регионе, она стала следствием не спровоцированного, подчеркну, нападения США и Израиля на Иран, - сказала она. - Россия самым решительным образом осудила очередную опасную авантюру американо-израильского тандема против исламской республики (Иран - ИФ)".

"Мы выступаем за немедленное прекращение боевых действий, возвращение к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования имеющихся проблем на основе Устава ООН и договора о нераспространении ядерного оружия при обеспечении интересов безопасности всех государств региона", - отметила представитель МИД.

Она добавила, что Россия "глубоко обеспокоена последними заявлениями администрации США о намерении продолжать военные действия, как было сказано, до тех пор, пока не будут обеспечены некие американские интересы".

"Со своей стороны готовы и далее оказывать содействие в нахождении мирных развязок на основе международного права и при должном учете интересов безопасности всех стран региона", - сказала Захарова.

По ее словам, "особую опасность представляют ракетно-бомбовые удары, которые наносятся в непосредственной близости от представительств" России. "Как вы знаете, 2 марта ракеты взрывались в радиусе полукилометра от посольства и торгпредства. Мы требуем исключения подобных вопиющих инцидентов и обеспечения гарантий безопасности наших загранучреждений, а также других гражданских учреждений, где работают наши специалисты", - заявила Захарова.