Путин в четверг обсудит с президентом ЦАР "чувствительные вопросы" безопасности

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг переговоры с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в России с рабочим визитом, а также поздравит женщин разных профессий по случаю Международного женского дня.

"Сегодня состоятся российско-центральноафриканские переговоры, в том числе рабочий завтрак двух президентов. Они продолжат общение за рабочим завтраком в режиме с глазу на глаз", - сказал Песков журналистам в четверг.

Он отметил, что ЦАР – важный партнер РФ, две страны связывает целый комплекс двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое сотрудничество, а также "чувствительные области, связанные с безопасностью".

Песков также отметил гуманитарные связи двух стран: растет количество студентов, которые проявляют интерес к обучению в России. "Все эти темы сегодня будут на повестке дня", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Россия продолжает активизацию своих отношений с африканскими государствами, добавил представитель Кремля.

Кроме того, в контексте всеобщей подготовки к Международному женскому дню Путин встретится в Кремле с женщинами, которые являются представителями творческих и медицинских профессий, конструкторами, инженерами, военнослужащими и военными корреспондентами, добровольцами. Президент поздравит с праздником этих женщин и в их лице всех женщин России.