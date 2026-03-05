Поиск

Путин в четверг обсудит с президентом ЦАР "чувствительные вопросы" безопасности

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг переговоры с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в России с рабочим визитом, а также поздравит женщин разных профессий по случаю Международного женского дня.

"Сегодня состоятся российско-центральноафриканские переговоры, в том числе рабочий завтрак двух президентов. Они продолжат общение за рабочим завтраком в режиме с глазу на глаз", - сказал Песков журналистам в четверг.

Он отметил, что ЦАР – важный партнер РФ, две страны связывает целый комплекс двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое сотрудничество, а также "чувствительные области, связанные с безопасностью".

Песков также отметил гуманитарные связи двух стран: растет количество студентов, которые проявляют интерес к обучению в России. "Все эти темы сегодня будут на повестке дня", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Россия продолжает активизацию своих отношений с африканскими государствами, добавил представитель Кремля.

Кроме того, в контексте всеобщей подготовки к Международному женскому дню Путин встретится в Кремле с женщинами, которые являются представителями творческих и медицинских профессий, конструкторами, инженерами, военнослужащими и военными корреспондентами, добровольцами. Президент поздравит с праздником этих женщин и в их лице всех женщин России.

Дмитрий Песков Владимир Путин ЦАР
Новости

Вывоз в РФ более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана запланирован на четверг

В Кремле заверили, что война в Иране не может влиять на цены на топливо в РФ

Решение об уходе России с газового рынка Европы еще не принято

Песков заявил об отсутствии обращений о помощи со стороны Ирана к РФ

Нефтегазовые доходы бюджета в феврале составили 432,3 млрд рублей

Путин поручил оценить целесообразность ограничений на езду по тротуарам электровелосипедов

Путин поручил рассмотреть сокращение оснований отмены оправдательных вердиктов присяжных

В Екатеринбурге прощаются с драматургом Николаем Колядой

