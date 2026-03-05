Поиск

Президент ЦАР обещает продолжить сотрудничество с Россией в сфере безопасности

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия помогла обеспечить безопасность президентских выборов в Центральноафриканской республике (ЦАР), заявил переизбравшийся на них Фостен-Арканж Туадера и пообещал, что продолжит сотрудничество с Москвой в сфере безопасности.

"Мы провели выборы, и Россия внесла значительный вклад, она сделала эти выборы возможными, обеспечив безопасность. На нашей территории работают российские структуры, которые помогают нам обеспечивать безопасные и благоприятные условия для проведения выборов, чтобы они проходили без проблем, и таким образом, у народа ЦАР появился шанс выбрать своего президента", - сказал он в начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Я заступил на срок, который продлится семь лет, и я хотел бы улучшать наше сотрудничество, в частности, в сфере безопасности, но и в экономике, образовании, гуманитарных и других вопросах", - продолжил Туадера.

Он также поблагодарил российскую сторону за поставки зерна и сотрудничество в сфере углеводородов.

"Мы сотрудничаем в сфере углеводородов. У нас наблюдается трудная ситуация в этой сфере в данный момент. Ваша помощь помогла урегулировать трудности в этом важном для экономики и всей страны секторе", - сказал Туадера.

Он выразил намерение обсудить с Путиным вопросы сотрудничества в экономике, энергетике, а также решении финансовых проблем своей страны.

Владимир Путин лично поздравил президента ЦАР с победой на выборах, пожелав ему успехов. "Безусловно, то, что граждане страны проголосовали за вас, вы одержали убедительную победу, говорит о том, что в целом люди поддерживают ту политику, которую вы проводите и по укреплению внутриполитической ситуации, ситуации в сфере безопасности, и с точки зрения решения экономических вопросов", - сказал он.

Касаясь вопросов двустороннего экономического сотрудничества, Путин отметил своевременность принятия решения о создании межправкомиссии по торгово-экономическим связям.

"Здесь у нас хорошие перспективы, на мой взгляд, - и в энергетике, и в сельском хозяйстве, в инфраструктуре. Нам будет, о чем сегодня поговорить и в таком широком составе, и потом еще "с глазу на глаз", у нас в ходе рабочего обеда мы сможем с вами вдвоем поговорить по всем этим вопросам", - сказал президент России.

"Есть еще одна важная сфера - наше взаимодействие с ЦАР в согласовании позиций на международной арене. Наши профильные министерства и ведомства работают в этом ключе. Они в постоянном контакте друг с другом. Уверен, что так и будет дальше, - сказал Путин. - Об этом тоже поговорим сегодня с учетом достаточно турбулентной ситуации, которая в мире складывается".

