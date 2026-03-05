Поиск

В Кремле не видят изменения позиции европейцев по запуску "Северного потока"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Позиция Европы по вопросу запуска "Северного потока" и поставкам российского газа не изменилась, но ситуация с энергоносителями для европейцев становится все сложнее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких признаков изменения позиции европейцев нет, хотя – и вчера об этом говорил президент – кстати, сейчас европейцы уже задумываются, а не сдвигать ли вправо сроки по введению различных запретов на импорт сжиженного газа из России. Такие экспертные разговоры хорошо слышны", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос, становится ли запуск уцелевшей нити газопровода "Северный поток" все более вероятным на фоне ситуации в Европе и какие препятствия для этого существуют.

"Ситуация действительно становится более сложной с каждым днем для европейцев – причем и для граждан с точки зрения бытовых счетов за энергоносители, так и с точки зрения промышленности, которая с каждым часом теряет конкурентоспособность", - отметил Песков.

"Вчерашнее заявление Путина все хорошо слышали. Американцы предлагают дорогой товар, у нас есть свой товар, есть рынки, которые проявляют заинтересованность. Поэтому здесь каждый действует в угоду своим собственным интересам", - добавил представитель Кремля.

