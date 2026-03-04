Президент России допустил скорое прекращение поставок газа в Европу

Он не исключил, что это будет выгоднее сделать до вступления в силу запрета ЕС импортировать российский газ

Фото: Chris Ratcliffe/Bloomberg/Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - России, возможно, выгоднее прямо сейчас прекратить поставки газа в Европу, уйдя на другие рынки и не дожидаясь вступления в силу полного запрета, заявил президент Владимир Путин автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Он считает, что то, что происходит сегодня на европейских рынках - результат ошибочной политики в сфере энергетики. "Это злоупотребление "зеленой повесткой", использование инструментов внутриполитической деятельности и достижения партийных или внутригрупповых целей", - сказал он. По словам Путина, сейчас выросли цены и на нефть, и на газ, и это связано как с ограничениями на российскую нефть, так и с "агрессией в отношении Ирана".

Он также высказал мнение, что нынешний взлет цен на европейском рынке "напрямую не связан с ограничениями в поставках газа на европейские рынки".

"Ведь основные поставщики газа свои объемы не сократили - США, Норвегия, Алжир и Россия отчасти. Никто не сократил поставки, а цены взлетели уже до $700 за тысячу куб. м. Почему? Из-за общей ситуации на мировых рынках, в том числе и на нефтяных", - сказал Путин.

"Потому что появились клиенты, которые готовы приобретать тот же газ по более высоким ценам - в данном случае из-за событий на Ближнем Востоке, из-за перекрытия Ормузского пролива и так далее. А если появляются такие премиальные покупатели, то тогда и с европейского рынка, я думаю, уверен даже, некоторые традиционные на данный момент поставщики, такие, скажем, как американские компании, конечно, будут уходить туда, где больше платят. Это естественно. Здесь ничего нет, нет никакой политической подоплеки. Только бизнес", - подчеркнул он, добавив, что это "результат ошибочной политики европейских властей, причем в течение многих лет".

Он напомнил, что Евросоюз объявил о запрете на покупку российского газа, который вступает в силу постепенно.

"А сейчас открываются другие рынки. И может быть нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются и там закрепиться. И здесь тоже хочу, чтобы было понятно - никакой политической подоплеки. Но если нам все равно через месяц закроют или через два, так лучше самим сейчас прекратить и уйти в те страны, которые являются надежными партнерами, и там закрепляться", - сказал он.

Однако Путин подчеркнул, что "это еще не решение". "Это в данном случае, что называется, мысль вслух. Я обязательно поручу правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос", - сказал глава российского государства.

Путин сделал это заявление после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, который просил гарантий доставки российских энергоресурсов в его страну. Президент тогда заметил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов для всех партнеров, в том числе и европейских. "И мы будем работать в таком режиме с теми партнерами, которые сами являются надежными контрагентами, с такими, например, как Венгрия, Словакия (...). Если, конечно, руководство этих стран будет проводить такую же политику, как сегодня, а именно будут для нас надежными партнерами", - подчеркнул Путин.

В октябре 2025 года ЕС принял 19-й пакет санкций против России, предполагающий запрет на покупку СПГ. Первый этап вступит в силу 25 апреля 2026 года и коснется только годовых контрактов. Полное эмбарго ожидается 1 января 2027 года.

Кроме того, ЕС принял директиву, запрещающую импортировать российский газ в целом: запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступает в силу также с 25 апреля текущего года, по краткосрочным контрактам на поставку трубопроводного газа - с 17 июня 2026 года.

Если речь идет о долгосрочном контракте на поставку трубопроводного газа, который заключен до 17 июня 2025 года и не менялся, его исполнение разрешено до 30 сентября 2027 года, если это СПГ-контракт - до 1 января 2027 года.

Касательно трубопроводного газа разрешение могут продлить еще на месяц, если определенная страна не будет успевать заполнить хранилища до необходимого уровня. В этом случае она должна будет уведомить Еврокомиссию не позднее 15 сентября 2027 года.