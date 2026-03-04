Более 7 тыс. пассажиров планируется вывезти с Ближнего Востока в РФ 4 марта

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Почти 6 тыс. пассажиров вывезли российские и иностранные авиакомпании из стран Ближнего Востока 2 и 3 марта, план на среду, 4 марта - привезти в Россию еще 7,1 тыс. человек на 34 рейсах, сообщил Минтранс.

Предварительный график выполнения рейсов сформирован до 7 марта включительно. Перевозка пассажиров происходит в соответствии с очередностью перебронирования купленных ранее билетов.

Рейсы выполняются с учетом ограничений на использование воздушного пространства. Закрытым остается небо шести государств: Бахрейн, Израиль, Ирак, Иран, Катар, Кувейт. По предварительной оценке Минтранса, на завершение перевозки российских граждан может потребоваться до 10 дней (до 14 марта включительно).

"В целях минимизации рисков для пассажиров, в связи со сложной геополитической обстановкой в данном регионе, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить до 7 марта продажу билетов в страны Ближнего Востока. Рекомендация касается продажи билетов на рейсы из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ", - отметили в Минтрансе.