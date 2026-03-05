Шойгу сообщил о постоянном контакте Москвы с руководством Ирана и стран Персидского залива

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия находится в постоянном контакте с руководством Ирана и странами Персидского залива, готова содействовать мирному урегулированию, заявил журналистам секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

"Мы находимся в постоянном контакте с Тегераном и государствами Персидского залива. Считаем разрастание конфликта и рост жертв среди мирного населения категорически недопустимыми", - сказал он.

"Готовы играть активную роль в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке", - добавил Шойгу.