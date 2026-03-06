Спрос россиян на турпоездки упал почти на всех направлениях

Это затрагивает даже внутрироссийские направления

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры фиксируют снижение спроса на поездки почти по всем направлениям, включая внутрироссийские, из-за конфликта на Ближнем Востоке и остановки авиасообщения, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Туроператоры фиксируют замедление спроса в целом по рынку, включая даже российские направления. Основной альтернативой Ближнему Востоку остаются страны Азии и Африки, стоимость авиаперелета на ближайшие даты на этих направлениях значительно выросла", - говорится в сообщении.

Глава комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор компании "Турплатформа" Сергей Толчин подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке существенно повлияла на продажи.

"Видим замедление спроса, связанное в том числе с тем, что многие турагентства сейчас не имеют возможности принимать новые заявки - все время разбираются с ранее забронированными турами в страны Персидского залива, в том числе на базе транзитных перелетов. И туроператорам сейчас не до формирования турпродукта и новых продаж, они занимаются эвакуацией туристов, переносом дат, отменами туров и т.д. При такой нагрузке продажи в любом случае будут замедляться", - сказал он.

"Ситуация очень тревожная, хотя все надеются, что конфликт быстро урегулируется, и туризм восстановится. Но здесь сложно что-то прогнозировать и предсказать, как дальше будет себя вести потребительский спрос. Вообще люди довольно быстро адаптируются, привыкают к новой реальности", - добавил эксперт.

Руководитель группы стран Юго-Восточной Азии и Африки компании Space Travel Анна Черепова полагает, что пока сложно оценить, как изменится спрос.

"Прошло всего несколько дней. Сейчас отсекается большой сегмент туров в Эмираты, естественно на рынке чувствуется паника, связанная с большим объемом перебронирований. Но неясно, сколько бронирований было бы совершено без форс-мажорной ситуации. Перевозчики тоже отреагировали: "Аэрофлот", китайские и другие авиалинии повысили тарифы по динамической системе ценообразования, но это коснулось только ближайших вылетов - примерно на 10 дней вперед", - сказала она.

По ее словам, стоимость перелетов и размещения на период с конца мая до осени остается на прежнем уровне. В основном туристы перебронируются на страны Юго-Восточной Азии и Африку: запрашивают не только Египет, но и Танзанию, Кению. Также больше стали интересоваться Грузией, Арменией, Азербайджаном.