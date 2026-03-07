Поезда задерживаются в пути из-за повреждения ж/д инфраструктуры в Рязанской области

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Ряд пассажирских поездов задерживаются в пути из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Рязанской области, сообщила в субботу Московская железная дорога (МЖД, филиал ОАО "РЖД").

"7 марта в 1:58 на перегоне Рязань-1 - Лесок в Рязанской области в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов было временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Движение открыто по одному пути. С задержкой следуют 11 пассажирских поездов.