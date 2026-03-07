Движение поездов в Рязанской области полностью восстановлено

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Движение на перегоне Рязань-1 - Лесок в Рязанской области полностью восстановлено, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал ОАО "РЖД") в своем телеграмм-канале в субботу.

"В 13:37 железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Рязань-1 - Лесок в Рязанской области и открыли движение по второму пути. В настоящее время все поезда на участке курсируют по двум путям в штатном режиме", - отмечает пресс-служба.

РЖД принимают все необходимые меры для ввода в график ранее задержанных составов.

Как сообщалось, 7 марта в 1:58 на перегоне Рязань-1 - Лесок в Рязанской области в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов было временно приостановлено, а затем открыто по одному пути. В результате произошла задержка в пути 11 пассажирских поездов.