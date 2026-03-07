Трое подростков арестованы в Челябинске по делу об избиении мужчины до смерти

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Суд в Челябинске отправил двоих подростков под арест и еще одного, 14-летнего, под домашний арест по делу о смертельном избиении мужчины, сообщает следственное управление СКР по Челябинской области.

По данным ведомства, в ночь на 21 февраля 2026 года трое пьяных подростков вблизи одного из домов в поселке Локомотивный в Советском районе города Челябинска, действуя по предварительному сговору, из-за личных неприязненных отношений избили 31-летнего мужчину. Он скончался в больнице.

Трое несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет обвиняются по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).