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Радиационный фон на ЗАЭС после последней атаки БПЛА в норме

Радиационный фон на ЗАЭС после последней атаки БПЛА в норме
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с радиационным фоном на Запорожской АЭС после последнего удара украинских беспилотников в норме, заявил в пятницу "Интерфаксу" глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"В норме", - сказал Лихачев, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Ранее глава "Росатома" сообщил об ударе украинского БПЛА по ЗАЭС днем в пятницу. "С шести утра сегодняшнего дня и до 23 июня был предварительно согласован с обеими сторонами, и украинской и российской, режим тишины. (...) По поступающей сейчас очень тревожной информации, в 13:15 был нанесен удар БПЛА между 20 и 21 опорой (ЛЭП)", - сказал Лихачев журналистам в пятницу в ходе пресс-подхода на ПМЭФ 2026.

"Удар был рассчитан точный, пострадали три наших инженера, два из них в тяжелом состоянии", - уточнил Лихачев.

Он отметил, что привлекает к этому внимание МАГАТЭ и всего мирового сообщества - "продолжаются поверх достигнутых договоренностей попытки нанести максимальный ущерб ЗАЭС, коллективу людей, всей безопасности станции".

Росатом Алексей Лихачев ЗАЭС Запорожская АЭС
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