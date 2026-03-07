Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ в Днепропетровской области

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток отразили четыре атаки ВСУ в Днепропетровской области, уничтожили до 40 украинских военных.

"В течение суток в районах населенных пунктов Гай, Добропасово и Великомихайловка Днепропетровской области отражены четыре атаки подразделений ВСУ на бронетехнике", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"В результате уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе М113, Stryker и М1117 производства США, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины", - заявили в ведомстве.