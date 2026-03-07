Российские войска в течение суток улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Запад", "Южная" и "Центр" в течение суток заняли более выгодные позиции в зоне специальной операции, группировка "Восток" продвигается вглубь украинской обороны, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, "Южная" улучшила положение по переднему краю.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сообщили в ведомстве.