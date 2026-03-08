Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Белгороде в результате ракетного обстрела

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Энергетические объекты повреждены в Белгороде и Белгородском округе в результате ракетного обстрела, сообщил в воскресенье утром губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток", - написал Гладков в своем Мах-канале.

Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.