Военные назвали ночной массированный удар ответом РФ на атаку ВСУ на Старобельск

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие ночью нанесли массированный удар по предприятиям ОПК Украины оружием большой дальности в ответ на атаку ВСУ Старобельска в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру, заявили в Минобороны России во вторник.

"Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ночной массированный удар стал ответом России на атаку ВСУ города Старобельск в ЛНР, где в результате нескольких волн ударов БПЛА по колледжу погиб 21 человек и ещё 42 человека получили ранения, а также на другие атаки по гражданской инфраструктуре РФ.



