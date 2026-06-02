По второму иску к Мошковичу суд просят конфисковать со счетов более 1,3 млрд рублей и $96 тысяч

Речь идет о счетах жены Мошковича и счетах бывшего главы "Русагро" Басова

Вадим Мошкович (слева) в Мещанском суде Москвы Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы 4 июня проведет беседу по второму антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры к бывшему сенатору, основателю ПАО "Русагро" Вадиму Мошковичу, его жене Наталье Быковской и экс-главе компании Максиму Басову.

"Надзорное ведомство настаивает на обращении в доход государства более 1,3 млрд рублей и порядка $96 тысяч", - сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Как отмечается в материалах иска, с которыми ознакомился "Интерфакс", в результате прокурорских проверок было установлено, что "часть коррупционных доходов от эксплуатации и управления ПАО "Русагро" в размере более 1,3 млрд рублей, а также $96,4 тысячи ответчики Басов и Быковская разместили на своих счетах в различных банках" и вовлекли их в легальный гражданский оборот.

"Имеется прямая причинно-следственная связь между имущественным положением ответчиков, сформированным коррупционным путем, и дальнейшим увеличением их финансового состояния за счет его эксплуатации или преобразования в иные активы", - считают в Генпрокуратуре.

В начале мая Хамовнический суд удовлетворил требование Генпрокуратуры о передаче государству 627 017 727 обыкновенных акций ПАО "Группа Русагро".

Кроме того, государству переданы более 24 млн штук обыкновенных акций АО "Эталон"; доли в уставных капиталах ООО "Финансовый Ресурс", ООО "Бондарский Сыродельный Завод", ООО "Группа Компаний "Русагро", ООО "Геомирагро", а также 3 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство в Москве и денежные средства ответчиков на сумму более 16,1 млрд рублей.

Помимо Мошковича и Басова, ответчиками по делу были четыре физических лица, в том числе Быковская и бывший топ-менеджер "Русагро" Сергей Трибунский, а также ООО "Финансовый ресурс" и ООО "Производственно-коммерческая компания "Профит".

"Установлено, что бывший сенатор Мошкович в период осуществления полномочий с 2006 по 2014 годы, управлял принадлежащей ему ГК "Русагро". Для создания видимости дистанцирования от коммерческой деятельности в органы управления и на роль номинальных владельцев долей своих обществ он привлек родственников и доверенное лицо Басова. Благодаря неформальному покровительству региональных властей, а также использованию статуса сенатора, Мошкович нарастил темпы незаконной капитализации холдинга за счет государственной собственности", - отмечается в решении суда.