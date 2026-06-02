Почти четверть заявлений в отряд космонавтов через Госуслуги подали женщины

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В рамках открытого набора в отряд космонавтов почти четверть заявок через сервис Госуслуг подали женщины, сообщили во вторник в "Роскосмосе".

"До конца июня на портале принимают заявления в отряд космонавтов. Онлайн-сервис "Роскосмоса" и Минцифры был запущен в этом году впервые. Отбор - очень строгий, но интерес к услуге высокий - черновик заявления создали уже 11 тыс. человек", - говорится в сообщении госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", 76% заявок отправили мужчины, 24% - женщины. Самому младшему заявителю - 19 лет, самому старшему - 35 лет.

"Тех, кто пройдет заочный отбор на "Госуслугах", "Роскосмос" пригласит на очный этап в Центре подготовки космонавтов. Нужно будет пройти медобследование, собеседование, сдать нормативы физподготовки, а также тесты на соответствие образованию и профессиональной квалификации", - сказано в сообщении.

4 февраля в "Роскосмосе" объявили о начале пятого открытого отбора в отряд космонавтов, претенденты должны быть не старше 35 лет, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук.

Возможность электронной подачи документов для участия в открытом отборе открылась 12 апреля на портале Госуслуг.

4 марта начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК), командир отряда Олег Кононенко заявил, что в рамках открытого набора планируется отобрать от четырех до шести человек.

Сообщалось, что отбирать претендентов поручено ЦПК при участии представителей Ракетно-космической корпорации "Энергия" и Института медико-биологических проблем РАН.

Финальным днем приема документов станет 30 июня. Открытый набор завершится 30 сентября, 10 ноября - подведут его итоги, сообщали в "Роскосмосе".

Это пятый открытый отбор в отряд космонавтов. В 2012 и 2018 годах было отобрано по восемь кандидатов в космонавты, в 2021 и 2024 - по четыре.

На данный момент отряд космонавтов "Роскосмоса" насчитывает 27 человек.