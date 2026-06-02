Володин заявил, что при выходе из ЕАЭС газ для жителей Армении подорожает почти в 4 раза

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал стоимость выхода из ЕАЭС для граждан Армении, заявив, что, в частности, газ подорожает почти в четыре раза.

"Пашинян (премьер Армении Никол Пашинян - ИФ) использует Евразийский экономический союз (ЕАЭС), чтобы перейти в Евросоюз (ЕС). Пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС. В первую очередь - России. Открыто о переходе в ЕС населению не говорит. Утаивает от граждан Армении, чего будет стоить выход страны из ЕАЭС, а именно: для жителей газ подорожает почти в четыре раза; трансграничные денежные переводы в Армению из России, которые сегодня составляют почти 4 млрд долларов в год (2/3 от всех переводов), будут резко сокращены; миграционные льготы на въезд в Россию аннулируются, а трудоустройство станет возможным только по патентам; поставки из Армении цветов, ягод, фруктов, овощей (включая и перец), рыбы, алкоголя и минеральной воды в нашу страну будут приостановлены", - написал Володин в своем канале в Мах.

Он отметил, что то же самое было на Украине: "Принимая решение об интеграции с ЕС, говорили одно, в том числе о перспективах развития. На деле оказалось, что ту же украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки, по сути, так и не пустили, введя на нее жесткие и невыгодные тарифные квоты".

"Это же ждет и Армению", - заявил председатель Госдумы.

По его мнению, "Пашинян, вероятно, взял личное обязательство присоединить Армению к ЕС и отрабатывает его, при этом пытается все издержки присоединения переложить на ЕАЭС и Россию".

"Очевидно, его не заботит судьба армянского народа и государственность Армении. В данном случае считает, что таким образом сохранит личную власть. Дорогая будет цена...", - написал Володин