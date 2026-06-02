Задержанный Францией танкер Tagor прибыл к берегам Бретани

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Задержанный Военно-морскими силами Франции танкер Tagor прибыл в залив Дуарнене в департаменте Финистер, по данным портала Marine Traffic. Как пишет издание Sud Ouest, судно, следовавшее из России, сопровождали французские военные.

Теперь оно находится на якорной стоянке. Судебные власти Франции приступили к работе. Прокуратура Бреста инициировала расследование в отношении экипажа танкера, вменив ему отсутствие флага, непредоставление доказательств гражданства судна и неподчинение требованию остановиться.

ВМС Франции перехватили Tagor 31 мая более чем в 400 морских милях (740 км) к западу от берегов Бретани.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по этому случаю, что задержание французскими властями танкера, следовавшего из России, незаконно и граничит с морским пиратством.

Задержанный Францией танкер Tagor прибыл к берегам Бретани

