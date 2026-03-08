В Курской области ликвидировали за сутки 33 БПЛА

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 33 украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки.

ВСУ 46 раз применили артиллерию по отселённым районам, 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью сброса взрывных устройств, написал глава региона в своем канале в Мах..

В результате атак в городе Льгове Льговского района повреждены маневровый локомотив и остекление в здании локомотивного депо.

В селе Щекино Рыльского района поврежден автомобиль. В городе Рыльске сгорела машина. В селе Ивановское повреждено служебное помещение и два трактора.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.