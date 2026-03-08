Мужчина пострадал при ракетном обстреле Белгорода

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Мирный житель пострадал при массированном ракетном обстреле Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье.

"Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу с применением 12 боеприпасов. Утром за медицинской помощью обратился мирный житель. В городской больнице №2 г. Белгорода у мужчины диагностировали баротравму. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его информации, из-за повреждения энергетической инфраструктуры при обстреле зафиксированы масштабные перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в Белгороде и приграничных муниципалитетах. В настоящее время аварийные бригады ведут восстановительные работы.

В городе в результате ракетной атаки повреждены три квартиры в двух многоквартирных домах, административное здание предприятия и пять транспортных средств.

Ранее Гладков сообщил о массированном ракетном обстреле Белгорода и Белгородского округа, в ходе которого пострадали объекты энергетической инфраструктуры.