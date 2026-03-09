Российские военные взяли под контроль населенный пункт Голубовка в ДНР

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Группировка войск "Южная" взяла под контроль село Голубовка в ДНР, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Голубовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны, группировка войск "Южная" нанесла удары по пяти украинским бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Александровка, Краматорск и Константиновка в ДНР. За сутки потери ВСУ здесь составили более 200 военных, бронетранспортеры М113 и "Stryker", три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три склада боеприпасов, семь складов горючего и материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Паламаревка Харьковской области, Лозовое, Крымки и Красный Лиман в Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, потери украинской армии на данном направлении составили: до 190 военных, танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, склад боеприпасов.

Министерство сообщило, что группировка войск "Центр" за сутки заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех бригад, двух полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Шевченко, Новогригоровка, Красноярское, Анновка, Гришино, Золотой Колодезь, Белицкое в ДНР, Гавриловка и Новопавловка Днепропетровской области.

"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей. Уничтожены пять артиллерийских орудий", - сообщили российские военные.

Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину украинской обороны и нанесла поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, заявили в ведомстве.

"Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и склад материальных средств", - сообщило Минобороны РФ.

Группировка войск "Север" нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в трех населенных пунктах Сумской области, заявили в министерстве.

Как сообщило ведомство, в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое, Верхняя Писаревка, Печенеги и Колодезное Харьковской области.

"Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три артиллерийских орудия. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств", - сообщило Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Камышеваха, Григоровка и Преображенка Запорожской области", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что потери украинской армии на данном направлении составили до 70 военных, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.