Минобороны РФ сообщило об ударах по обеспечивающим ВСУ объектам энергетики

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим ВСУ, местам подготовки и запуска украинских ударных беспилотников дальнего действия, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим ВСУ, местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в его сообщении.

В ведомстве заявили, что за сутки также нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что взят под контроль населенный пункт Голубовка в ДНР.